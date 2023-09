Žatec se v září možná dostane na seznam UNESCO

Česká republika by mohla brzy získat další zápis na seznam světového dědictví UNESCO. Zasedání příslušného výboru, které se bude konat 10. až 25. září v saúdskoarabském Rijádu, má na svém programu i projednání nominace Žatce a jeho chmelařské krajiny. Nominace připravovaná deset let by se stala 17. památkou hmotného kulturního či přírodního dědictví, které je z Česka na prestižním seznamu zapsáno.

České instituce shromažďují uchazeče o zápis na seznam světového dědictví, tedy památky a unikátní krajinné a historické celky, na takzvaném indikativním seznamu. Je na něm Betlém v Novém lese u Kuksu, horský hotel a vysílač na Ještědu, hrad Karlštejn, industriální soubory v Ostravě, luhačovické lázně, památky Velké Moravy, pevnost Terezín, renesanční domy ve Slavonicích, rozšíření zápisu Prahy o další významné stavby, papírna ve Velkých Losinách, skalní města v Českém ráji, třeboňské rybníkářství a čistírna odpadních vod v Praze Bubenči.