Zátopek se nedostal do užšího výběru pro nominace na Oscary za letošní rok

Snímek Zátopek režiséra Davida Ondříčka se nedostal do užšího výběru pro nominace na Oscary za letošní rok, který zveřejnila americká filmová akademie. Do kategorie nejlepších zahraničních filmů se probojovaly snímky z patnácti zemí. Do finále boje o prestižní filmové ocenění jich nakonec postoupí osm.

Zátopka nominovala Česká filmová a televizní akademie a americký web Variety dával českému snímku šanci, že se ve výběru 15 zahraničních filmů ocitne. Ondříčkovo dílo přibližuje osobnost nejslavnějšího českého atleta a čtyřnásobného olympijského vítěze Emila Zátopka, který zemřel v roce 2000, a vypráví také o jeho vztahu s manželkou Danou.