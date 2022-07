Zavést euro zatím není aktuální, shodli se Vystrčil s Havlíčkem

Zavedení eura v České republice je v současné době i v nejbližší budoucnosti nereálné a nevýhodné. Země by přišla o samostatnou měnovou politiku České národní banky a možnost využívat kurz koruny. Na CNN Prima News se na tom shodli předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) a místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO). K zavedení eura se vyjádřili v souvislosti s výzvou staronového předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, který vyzval na sobotním sněmu k diskuzi o zavedení eura v rámci vládní koalice.

Česko by se mělo opět začít upínat k cíli přijmout euro i podle vyjádření vládní TOP 09 z počátku července. Podle strany by to oživilo ekonomiku. Zavedení společné měny je především politické rozhodnutí, ČR se k němu zavázala při vstupu do EU, sankcím za odklad kroku ale nečelí. Premiér Petr Fiala (ODS) již dříve řekl, že Česko se v tomto volebním období euru nepřiblíží.

Dvacátou zemí Evropské unie používající společnou měnu se od ledna stane Chorvatsko. Česká republika tak zůstane jednou z posledních sedmi unijních zemí, které si ponechávají vlastní měnu.