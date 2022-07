Závislost na digitálních technologiích hrozí 445.000 lidí nad 15 let

Závislost na mobilních telefonech, sociálních sítích či on-line hraní hrozí v Česku podle odborných odhadů 445.000 lidí nad 15 let. Zhruba u 125.000 z nich je pak riziko vysoké. Vyplývá to ze zprávy o digitálních závislostech za letošní rok, kterou schválila vládní rada pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Na internetu jsou denně tři čtvrtiny dospělých. V mobilu internet používá 72 procent lidí. Víc než dvě třetiny se pohybují na sociálních sítích. Dospělí na internetu nejčastěji čtou zprávy a hledají informace, navštěvují sociální sítě a prohlížejí a kupují zboží. Digitální hry hraje téměř čtvrtina osob.

V pracovní dny tráví na síti lidé podle zprávy v průměru 130 až 150 minut, a to mimo práci a studium. O víkendu je to 160 až 180 minut. Muži jsou na internetu o 20 až 30 minut denně déle než ženy. Zatímco muži se víc věnují hraní her a sledování pornografie, ženy se pohybují víc na sociálních sítích a nakupují. Závislost hrozí podle zprávy šesti až sedmi procentům mužů a čtyřem až pěti procentům žen. S věkem riziko klesá, nejvyšší je u mladých do 25 let.