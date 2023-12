Záznam Janáčkovy opery Káťa Kabanová má nominaci do nejužšího finále cen ICMA

Do nejužšího finále cen International Classical Music Award (ICMA) v kategorii Operní video má nominaci záznam opery Leoše Janáčka Káťa Kabanová s Vídeňskými filharmoniky vedenými dirigentem Jakubem Hrůšou. Jedná se o DVD ze Salcburského festivalu z léta 2022 v režii Barrie Koskyho s americkou sopranistkou Corinne Wintersovou v titulní roli. O nominacích rozhodují šéfredaktoři světových hudebních časopisů a zástupci mezinárodních kulturních institucí. Vítěze oznámí 18. ledna příštího roku. Nominace zveřejnila ICMA na svých stránkách.

"Naše společná produkce Káti v Salcburku byla na jevišti i v orchestřišti nabitá energií a nasazením. Že se tyto kvality ale projeví i na obrazovém a zvukovém nosiči, je prostě fantastické," uvedl Hrůša. "Osobně mně přináší velké potěšení a až vlastenecké zadostiučinění, že se Janáčkova hudba stává pravidelně vrcholem činností festivalů i operních domů - jako v Salcburku loni nebo letos v Chicagu. Je to samozřejmě kvalitou té hudby, ale bez velkého skladatelova národního uvědomění a jeho propojení s našimi společnými kořeny by to nebyla taková síla," dodal.

Dirigent Hrůša se letos stal vítězem cen ICMA v kategorii Symfonická hudba. V čele Bamberských symfoniků uspěl s CD se Symfonií č. 1 E dur Hanse Rotta, skladbou Gustava Mahlera zvanou Blumine a Prelude C Minor Antona Brucknera.