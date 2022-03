Zboží ve slevě letos zřejmě bude víc, díky vysoké inflaci a tlaku na obchodníky

Potravin a drogerie ve slevách nebo za akční ceny v letošním roce bude víc - vychází to z údajů společnosti Nielsen IQ, která zpracovává pokladní data obchodníků. Tlak na co nejvýhodnější nákupy roste kvůli vysoké inflaci. Trend potvrdila už lednová čísla. Loni obchodníci prodali ve slevách 59 procent rychloobrátkového zboží. Pro porovnání - v roce 2004 to bylo 25 procent. Nejčastěji se za takzvané akční ceny prodávají prací prášky, aviváže, alkohol a také trvanlivé potraviny. Poslední dobou roste zájem i o věci na pečení a také potřeby pro zvířata.