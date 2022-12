Zdechovský čelí otázkám kvůli cestě do Bahrajnu, napsal deník The Guardian

Český lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský čelí podle listu The Guardian otázkám kvůli své cestě do Bahrajnu v souvislosti s tím, že je jedním ze spoluautorů návrhu rezoluce o tamním politickém vězni. Ta je podle některých jeho kolegů z Evropského parlamentu jednostranná, píše list.

Zdechovský letos v dubnu odjel do blízkovýchodní země na neohlášenou návštěvu, zjistil The Guardian, a setkal se tam s představiteli bahrajnské obchodní komory. Cestu, kterou europoslanec označil za soukromou, měl v souladu s vnitřními pravidly nahlásit na stránkách evropského parlamentu. Zdechovský ČTK řekl, že žádná pravidla neporušil a na nahlášení cesty pracuje. Nic nenasvědčuje tomu, že by Bahrajn nebo Zdechovský jednali protizákonně, zdůraznil dnes The Guardian.

Zdechovský je jedním ze spoluautorů návrhu rezoluce. Týká se vězněného obhájce lidských práv Abdalhádího Chavádži, který si odpykává doživotní trest za účast na protivládních protestech v roce 2011. Podle The Guardianu rezoluce překvapila tím, že je v ní Chavádža veden jako "politický oponent", člen teroristické skupiny a v textu se vůči němu opakují oficiální obvinění. Ty už v roce 2012 OSN označila za vágní a zpochybnila jejich oprávněnost.