Zdopravy.cz: ČD Cargo odvezl z Ukrajiny první vlak s kukuřicí

Český státní železniční nákladní dopravce ČD Cargo odvezl první vlak s kukuřicí z Ukrajiny do německého přístavu Brake. Odtud zásilka zamíří lodí do Egypta. Informoval o tom dnes server Zdopravy.cz. Ukrajina nemůže kvůli ruské invazi vyvážet obilí po moři. Podle OSN kvůli tomu hrozí nedostatek potravin v chudých zemích. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle serveru The Kyiv Independent minulý týden řekl, že Rusko blokuje v ukrajinských přístavech 22 milionů tun obilí. Ukrajina patří mezi hlavní vývozce obilnin a zemědělských plodin.

"Zástupci ČD Cargo intenzivně jednají s ukrajinskou stranou o různých přepravních alternativách. Řeší se různé trasy a cesty. Aktuálně hlavně přes polské a německé přístavy nebo naopak jižní trasy přes přístavy v Jaderském moři," cituje server předsedu představenstva ČD Cargo Tomáše Tótha. Výhodou pro ČD Cargo je, že má licenci pro provoz ve všech okolních zemích.