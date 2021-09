Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný, řekl premiér

Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana není vážný, do nemocnice hlava státu nastoupila po konzultaci s lékaři. Rádiu Impuls to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že je o Zemanově stavu informován. Do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) byl Zeman převezen v úterý. Pobyt prezidenta v nemocnici nezdůvodnily ani mluvčí nemocnice Jitka Zinke, ani Pražský hrad.

"Jsem informován o zdravotním stavu pana prezidenta. Myslím, že nejsou žádné obavy na místě. Není, ani nikdy nebyl jeho zdravotní stav vážný. Nastoupil do nemocnice po konzultaci s lékaři," řekl Babiš. "Není potřeba spekulovat, že pan prezident má nějaký problém," dodal. Důvod, proč Zeman do střešovické nemocnice přijel, jeho mluvčí Jiří Ovčáček nekomentoval. "Bylo by lepší, kdyby pan mluvčí dal nějakou pozitivní zprávu. Nevím, já mu snad napíšu," poznamenal premiér.