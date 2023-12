Zdravotníci a Vláda se domluvili na dohodě, která má za cíl ukončit protesty lékařů

Zástupci vlády a zdravotníků se shodli na podepsání dohody, která by měla ukončit prosincový protest lékařů, kteří odmítli pracovat přesčasy. To v mnoha nemocnicích omezilo provoz a to především ve formě odkládaných operací či vyšetření. Protestující dostali od vlády příslib, že na odměny nemocničních zaměstnanců půjde příští rok 9,8 miliardy korun ze státního rozpočtu. Platy lékařů ve státních nemocnicích by měly vzrůst o 5 až 15 tisíc korun. Celkem se jedná o zhruba 160.000 lidí v 316 zdravotnických zařízeních.

Dohodu podepíšou premiér Petr Fiala (ODS), ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), prezident České lékařské komory Milan Kubek, ředitel VZP Zdeněk Kabátek a další představitelé zdravotnických organizací. Zda všichni lékaři své výpovědi z přesčasů odvolají však jisté není. Podle lékařské komory je to na individuálním rozhodnutí každého ze zdravotníků.