V úterý v Česku přibylo přes 16,5 tisíce nových potvrzených případů nákazy koronavirem. Bylo to asi o tři tisíce méně než před týdnem. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Dál také mírně ubývá hospitalizovaných. V úterý jich bylo necelých šest tisíc. Nemocnice ale část pacientů dohlašují zpětně, číslo by tak v příštích dnech ještě mohlo stoupnout.