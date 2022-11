Zdravotnické odbory nesouhlasí se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví

Zdravotnické a sociální odbory nesouhlasí se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví, které by omezily rozsah hrazené péče. O jejich vrácení do hry mluvil na sobotní programové konferenci TOP 09 ministr Vlastimil Válek. Odbory na rozdíl od ministra tvrdí, že návrh je asociální, a za demagogické označily v dnešní tiskové zprávě tvrzení, že nadstandardy by přinesly zkvalitnění péče pro všechny pacienty.

Je velmi bezohledné přijít s návrhem v nynější ekonomické krizi, kdy se mnoho lidí obává o svoji budoucnost a kdy strmě roste počet lidí, kteří už se propadají do chudoby a pro které je problém vyjít s penězi, uvedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na standard a nadstandard a kterou prosadil někdejší ministr zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Válek v sobotu řekl, že by chtěl zákon vrátit do hry.