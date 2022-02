Zdravotnické odbory vstupují do stávkové pohotovosti, kvůli rozpočtovým škrtům

Zdravotnické odbory vstupují do stávkové pohotovosti kvůli škrtům v chystaném státním rozpočtu. Jejich zástupci to dnes /8.2./ oznámili na tiskové konferenci. Zítra chtějí svůj postoj prezentovat na jednání tripartity. Odborům vadí údajný záměr vlády snížit platby za státní pojištěnce na letošní rok. Upozorňují na to, že zdravotní pojišťovny na navýšené platby nastavily své rozpočty a podle vydané úhradové vyhlášky, která s navýšením rovněž počítala, se už druhý měsíc hradí prostředky zdravotnickým zařízením. Odbory navíc kritizují, že před zítřejším jednáním tripartity ještě neobdržely návrh státního rozpočtu. Právě o něm mají ráno zástupci zaměstnavatelů, odbory a vláda jednat.