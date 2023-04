Ze Súdánu se vrací s německým evakuačním letem další Čech

Německá vojenská mise na leteckou evakuaci civilistů ze Súdánu skončila. Německá armáda ze země zmítané boji dopravila do bezpečí přes 700 lidí, včetně asi 200 Němců. Mezi evakuovanými byli i tři čeští občané, dnes se do ČR vrací jeden z nich. Na twitteru to oznámil český ministr zahraničí Jan Lipavský.

V pondělí se za pomoci Německa vrátili do ČR dva Češi, dnes je na cestě zpět další český občan. V zemi zůstávají dva Češi, kteří mají zájem o evakuaci, jejich odjezd se řeší s Tureckem, uvedl dnes Lipavský. Podle dřívějších informací ministerstva se nacházejí na jihu Súdánu v Nyale se skupinou tureckých občanů. V Súdánu by dále měl být ještě jeden další občan ČR.