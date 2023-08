Ze Světlé nad Sázavou se lidé po 102 letech vydali po Haškových stopách na Lipnici

Ze Světlé nad Sázavou se dnes desítky lidí vydaly do Lipnice nad Sázavou. Někteří přijeli na světelské nádraží vlakem, stejně jako tam 25. srpna 1921 přicestoval spisovatel Jaroslav Hašek. Dnešní pochod připomíná jeho putování s malířem Jaroslavem Panuškou do městečka pod hradem Lipnice, kde se pak Hašek usadil a kde psal své vrcholné dílo, humoristický román Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Dnešní pochod Haškovou stezkou je jednou ze závěrečných akcí letošních oslav Haškových kulatých výročí - 140 let od narození a 100 let od jeho úmrtí.

Haškovi s Panuškou prý tehdy cesta na Lipnici trvala dlouho, kvůli zastávkám v hospodách. Jen ve Světlé jich bylo tehdy 13 a další ve vsích po cestě. Traduje se, že Panuška chtěl jít přímo na Lipnici, že se nebudou nikde zdržovat. "A Hašek dorazil k první hospodě a údajně pronesl: 'Člověk míní, hospoda mění'," uvedl historik.