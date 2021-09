Železniční trh v ČR se za deset let změnil, na tratích jezdí desítky dopravců

Železniční trh v Česku se za posledních deset let výrazně proměnil. Zatímco v minulosti držely monopolní postavení státní České dráhy, nyní působí v osobní dopravě více než desítka dopravců. I přesto si ČD udržely více než 85procentní podíl na celkově ujeté vzdálenosti, následuje RegioJet s necelými pěti procenty a třetí je Arriva. Ještě větší konkurence je v nákladní dopravě. Vyplývá to z aktuálních údajů Správy železnic, které má ČTK k dispozici. Dráhy se se soukromými dopravci musí dělit již také o státní a krajské zakázky. Až do roku 2011 měly České dráhy takřka monopolní postavení, menší dopravci tehdy získali prostor jen na několika malých regionálních tratích. Prvním velkým konkurentem se stal před deseti lety RegioJet, který vstoupil se svými vlaky na komerční trať Praha - Ostrava. O rok později se na ní přidal i Leo Express. ČD tím ztratily svou do té doby výsostnou pozici, protože trať je nejvytíženější v Česku. Konkurence se navíc na komerčních linkách přesunula i na trasu z hlavního města do Brna, případně do zahraničí.