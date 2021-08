Zeman by bez patřičných úspor a investic zvažoval vetování rozpočtu

Prezident Miloš Zeman při dnešním jednání o návrhu státního rozpočtu na příští rok apeloval na úspory. Návrh považuje podle mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka za málo úsporný a nedostatečně investiční. Bez patřičných změn úspor a investic by zvažoval vetování rozpočtu, uvedl mluvčí na twitteru.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) schodek 390 miliard korun prezidentovi nevadí, pokud bude v rozpočtu dost peněz na investice. Schillerová po setkání s prezidentem, jeho poradci a premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Lánech novinářům řekla, že navrženou částku na investice, zhruba 207 miliard korun, Zeman ocenil. Pokud by parlament rozpočet neschválil do konce roku, stát by začal hospodařit v tzv. rozpočtovém provizoriu. Hospodaření státu se pak řídí podle posledního schváleného rozpočtu.