Zeman jmenuje Fialu premiérem v neděli. Koalice je připravena převzít vládu k 16. prosinci

Prezident Miloš Zeman jmenuje v neděli na zámku v Lánech předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu do funkce předsedy vlády. Jmenování muselo být odloženo z pátku kvůli tomu, že měla hlava státu pozitivní test na covid-19. Ve čtvrtek večer se proto prezident vrátil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, odkud byl ve středu propuštěn. V sobotu by měl nemocnici opět opustit, informoval o tom prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten připomněl, že při jmenování Fialy premiérem budou dodržována všechna platná opatření.

Fiala: Koalice je připravena převzít vládu k 16. prosinci

Fiala v pátek uvedl, že koalice Spolu a Pirátů se STAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci. Jakýkoli posun za polovinu prosince by byl nedobrou zprávou, řekl k jednáním o ustavení nového kabinetu. Při svém jmenování premiérem chce projednat s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech harmonogram jednání o ustavení celého kabinetu, který má nahradit dosluhující vládu ANO a ČSSD. Fiala novinářům také řekl, že nejpozději v pondělí dopoledne bude oznámeno jméno kandidáta STAN na ministra průmyslu a obchodu, který má nahradit Věslava Michalika. Ten od své nominace odstoupil ve čtvrtek kvůli spekulacím o možném střetu zájmů.