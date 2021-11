Zeman jmenuje Fialu premiérem v neděli. Koalice je připravena převzít vládu k 16. prosinci

Prezident Miloš Zeman jmenuje v neděli na zámku v Lánech předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu do funkce předsedy vlády. Jmenování muselo být odloženo z pátku kvůli tomu, že měla hlava státu pozitivní test na covid-19. Ve čtvrtek večer se proto prezident vrátil do Ústřední vojenské nemocnice v Praze, odkud byl ten den ráno propuštěn. Podle ÚVN nemá Zeman příznaky onemocnění covid-19 a byly mu bez komplikací podány protilátky. Pokud nenastane neočekávaný vývoj, nemocnice očekává propuštění "v příštích dnech". V sobotu by měl prezident nemocnici opustit, informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ten připomněl, že při jmenování Fialy premiérem budou dodržována všechna platná opatření. Podrobnosti, jak by mohl ceremoniál vypadat, když by měl být prezident v izolaci, zatím Pražský hrad nesdělil.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová ale ve vysílání Českého rozhlasu uvedla, že kvůli pozitivnímu testu na covid-19 musí prezident Zeman podle platných protiepidemických opatření zůstat dva týdny v izolaci. Jmenování premiéra podle ní kancelář Hradu s hygieniky předem nekonzultovala. A žádné výjimky navíc podle hlavní hygieničky není možné udělovat. Prezident by tak měl v izolaci zůstat do 9. prosince.

Fiala: Koalice je připravena převzít vládu k 16. prosinci

Fiala v pátek uvedl, že koalice Spolu a Pirátů se STAN je připravena převzít vládu k 16. prosinci. Jakýkoli posun za polovinu prosince by byl nedobrou zprávou, řekl k jednáním o ustavení nového kabinetu. Při svém jmenování premiérem chce projednat s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech harmonogram jednání o ustavení celého kabinetu, který má nahradit dosluhující vládu ANO a ČSSD. Fiala novinářům také řekl, že nejpozději v pondělí dopoledne bude oznámeno jméno kandidáta STAN na ministra průmyslu a obchodu, který má nahradit Věslava Michalika. Ten od své nominace odstoupil ve čtvrtek kvůli spekulacím o možném střetu zájmů.