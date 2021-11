Zeman by měl dnes opustit nemocnici, kde je s koronavirem

Prezident Miloš Zeman by měl dnes odpoledne opustit pražskou Ústřední vojenskou nemocnici (ÚVN), kam byl převezen ve čtvrtek po zjištění nákazy covidem-19. Ředitel prezidentské kanceláře Vratislav Mynář uvedl, že Zeman z nemocnice pojede na zámek do Lán, podle premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) by se tak mělo stát v 16:00.

Zeman by měl v neděli jmenovat premiérem předsedu ODS Petra Fialu. Pražský hrad ceremoniál přes prezidentovu nákazu nadále připravuje. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová upozornila, že každý nakažený koronavirem musí zůstat 14 dnů v izolaci. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem.