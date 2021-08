Zeman: NATO po Afghánistánu vyvolává pochybnosti o své oprávněnosti

USA odchodem z Afghánistánu ztratily prestiž světového lídra a NATO vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence, protože dramaticky selhalo. V reakci na vývoj v Afghánistánu to Parlamentním listům řekl prezident Miloš Zeman. Domnívá se, že Tálibán v Afghánistánu vytvoří teroristické centrum a obnoví se teroristické útoky po celém světě. Poznamenal, že po odchodu z Afghánistánu přestal podporovat zvyšování armádního rozpočtu na dvě procenta HDP. Česko by nyní podle něj mělo investovat do národní obrany. Investování do NATO označil "tak trochu" za vyhazování peněz.

Podle Zemana se naplnily jeho prognózy, ve kterých varoval před odchodem z Afghánistánu. "A ještě se naplní, protože scénář bude mít pokračování, které znamená, že Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celé zeměkouli," řekl. Odchod ze země označil za zbabělost a za dramatické selhání NATO. Nedůvěra v alianci podle něj nyní bude sílit.