Zeman nevyhověl 11 žádostem Čechů o souhlas se vstupem do ukrajinských sil

Prezident Miloš Zeman nevyhověl 11 žádostem českých občanů o souhlas se vstupem do ukrajinských ozbrojených sil. Nedoporučilo to ministerstvo obrany. Na twitteru to dnes oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Šlo o profesionální vojáky a především příslušníky aktivní zálohy, kteří jsou potřeba zejména k zajištění obranyschopnosti České republiky, sdělila ČTK Jana Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva obrany. Dříve Zeman vstup do ukrajinských ozbrojených sil povolil 103 Čechům.

Premiér Petr Fiala (ODS) se na začátku března se Zemanem dohodl na tom, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Uvedl tehdy, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení.