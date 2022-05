Zeman odsouhlasil 103 českým občanům vstup do ukrajinské armády

Prezident Miloš Zeman schválil 103 českým občanům vstup do ukrajinských ozbrojených sil. Na twitteru to dnes uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Dodal, že rozhodnutí musí spolupodepsat předseda vlády Petr Fiala (ODS).

Fiala se na začátku března se Zemanem dohodnul, že lidem, kteří odjedou bojovat za Ukrajinu, mohou garantovat beztrestnost abolicí. Uvedl tehdy, že nelze dát kolektivní možnost odejít do války za hranicemi a že vzhledem k počtu žádostí není možné zájemcům ani poskytnout individuální schválení. Podle ministerstva obrany oficiální žádost o službu v ukrajinských ozbrojených silách podaly téměř čtyři stovky Čechů.

Čeští dobrovolníci se podle dostupných informací již zapojili do bojů na Ukrajině, podrobnosti o jejich počtu nejsou k dispozici. Koncem března se objevily snímky, které některé z nich zachycují v Irpini u Kyjeva. S dalšími mluvili čeští novináři působící na Ukrajině. Kromě českých dobrovolníků Ukrajině pomáhá i český stát, který do země bránící se ruské agresi posílá vojenské vybavení, a to včetně těžkých zbraní.