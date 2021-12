Zeman poděkoval Merkelové za přínos vztahům ČR a SRN, pozval ji do Prahy

Prezident Miloš Zeman poděkoval bývalé německé kancléřce Angele Merkelové, která skončila po 16 letech v úřadu, za její přínos vzájemným vztahům ČR a SRN. Označil je za nejlepší v novodobé historii. Podle hlavy státu Merkelová díky své rozvaze a mimořádným vyjednávacím schopnostem dokázala v kritických chvílích udržet i jednotu EU. Pozval ji na návštěvu do Prahy. Prezident to napsal v dopise Merkelové, který Hrad zveřejnil na webu. Podle Zemana byla politická kariéra exkancléřky mimořádně úspěšná a obdivuhodná. Prezident v listu píše, že Merkelová víc než 16 let představovala "maják stability" nejen pro Německo, ale pro celou EU. Její rozvaha a mimořádné vyjednávací schopnosti dokázaly v kritických chvílích, kdy bylo nutné dělat obtížná rozhodnutí s případným globálním dopadem, udržet jednotu unie, stojí v dopise. Podle hlavy státu jsou česko-německé vztahy nejlepší v novodobé historii a je to z velké části zásluha Merkelové. "Česká republika se na Vás v kritických chvílích mohla vždy spolehnout a v této souvislosti mohu upřímně konstatovat, že nám budete chybět," uvedl Zeman.

Merkelová má k české metropoli vztah. Před rokem 1989 tu byla třikrát na několikaměsíčních studijních stážích v Akademii věd ČR a spolupracovala s českými vědci. Pojilo ji přátelství s loni zesnulým bývalým šéfem akademie Rudolfem Zahradníkem, v říjnu 2018 se účastnila oslavy jeho 90. narozenin. Na oficiální návštěvě jako kancléřka byla v Praze dvakrát, dvakrát pak ještě na pracovní cestě. Naposledy dorazila krátce před oslavami stého výročí vzniku Československa v roce 2018.