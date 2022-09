Zeman: Pokora a vznešenost královny Alžběty II. zůstane navždy v našich srdcích

Prezident Miloš Zeman i další čeští politici přijali zprávu o dnešním úmrtí britské královny Alžběty II. s hlubokým zármutkem. Ocenili její celoživotní oddanost britské monarchii, pracovitost i nesmírnou pokoru, s níž sloužila své vlasti. Byla pro ně symbolem stability. Vyjádřili soustrast královské rodině, lidu Spojeného království i celého Společenství. Královna Alžběta II. zemřela ve věku 96 let. Šlo o nejdéle vládnoucí panovnici v britských dějinách. V čele monarchie stanul její nejstarší syn Charles.

"Její oddaná služba monarchii, nesmírná pokora a vznešenost zůstane navždy v našich srdcích," uvedl Zeman v prohlášení, které Hrad večer zveřejnil na twitteru. "Jsem hluboce zarmoucen smrtí Jejího Veličenstva královny Alžběty II. Srdečnou a upřímnou soustrast královské rodině a britskému lidu a lidu Společenství národů," napsal premiér Petr Fiala (ODS). Úmrtím královny Alžběty II. odešel symbol statečnosti, pracovitosti, oddanosti i lidství, uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Britská panovnice se navštívila Česko v březnu v roce 1996. Prezident Václav Havel se s britskou panovnicí setkal v Buckinghamském paláci už v únoru 1990 jako první poválečný československý prezident. Osobně se s ní setkali i čeští prezidenti Miloš Zeman a Václav Klaus. "Královna Alžběta II. byla celým svým životem, svým obdivuhodným chováním, šarmem, noblesou, svou mimořádnou rozumností a odolností proti všem novostem moderní doby nejen konstantou našich životů, ale i symbolem světa odcházejícího, který je v současnosti atakován ze všech stran. Bude i nám chybět," uvedl Klaus.

Při návštěvě Česka navštívila královna Alžběta II. i Brno. "Byla to velká osobnost a já na to setkání s ní nezapomenu do konce života. Na jedné straně působila velmi skromně, ale vyzařovala z ní síla, moudrost, noblesa," uvedla bývalá brněnská primátorka Dagmar Lastovecká. Zavzpomínala, že u oběda se královna velmi zajímala o to, jak se v České republice žije. "Zajímalo ji, jak tady ženy vychovávají děti, jak chodí do práce. Prostě tak, jak se panovník zajímá o své poddané, tak ji zajímal i život v naší zemi," uvedla Lastovecká

Královně podle Lastovecké v Brně velmi chutnalo. "Takovou zajímavostí bylo, že na závěr byly tvarohové koláčky s posypkou a ani jeden z tlumočníků jí neuměl přeložit, co to je. Tak to tehdy odsunula, to si nevzala," řekla Lastovecká. Královna byla podle ní obecně velmi příjemná v osobním kontaktu. "Nechali jsme pro ni vyrobit sadu šperků, české granáty ve zlatě. Bylo to velmi pěkné a na internetu jsou i fota s královnou, kde má připnutou brož od nás," řekla Lastovecká.