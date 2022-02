Zeman popřál čínskému prezidentovi dopisem ke vstupu do nového roku

Český prezident Miloš Zeman dopisem popřál čínskému prezidentovi Si Ťin-pchingovi ke vstupu do nového lunárního roku. Pražský hrad o tom dnes informoval na webu. Zeman svému protějšku popřál mnoho sil a kuráže ve všech oblastech jeho působení. Zeman o víkendu v pořadu Partie televize CNN Prima News řekl, že by se zřejmě zúčastnil pátečního zahájení zimních olympijských her v Pekingu, pokud by mu to umožnil zdravotní stav. Diplomatický bojkot her zdůvodňovaný porušováním lidských práv v Číně je téměř nulový, míní.