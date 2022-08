Zeman přivítá prezidenty Egypta a Černé Hory

Návštěva černohorského nebo egyptského prezidenta či cesta na summit Visegrádu na Slovensko čekají prezidenta Miloše Zemana do konce jeho volebního období. Rád by také navštívil Srbsko a Čínu, v Česku by se měl dále setkat s katarským emírem nebo představiteli evropských zemí, kteří se zúčastní summitu v rámci českého předsednictví Evropské unii. ČTK to řekl ředitel hradního zahraničního odboru Rudolf Jindrák. Zemanovi druhý prezidentský mandát skončí příští rok na začátku března.

Jindrák odmítl, že by byl prezident v oblasti zahraniční politiky v posledních měsících málo aktivní. "Často zapomínáme, že tedy byla koronavirová pandemie a že se celá řada termínů návštěv posunovala," poznamenal. Opakovaně odložené byly podle něj třeba návštěvy bulharského nebo egyptského prezidenta.