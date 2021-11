Zeman řekl, že se jmenováním Fialy premiérem nebude problém

Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že se jmenováním předsedy ODS Petra Fialy předsedou nového kabinetu nebude problém. Uvedl to v telefonickém rozhovoru na Frekvenci 1. Současný předseda vlády Andrej Babiš (ANO) nemá zájem stát se premiérem, poznamenal. Zeman udělá vše pro to, aby vláda vznikla co nejrychleji.

Zeman, který se léčí v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), řekl, že se cítí naprosto normálně, a protože není přetížený, tak i lépe než obvykle. Uvedl, že už měsíc nekouří. "Můj skutečný stav je založen na tom, že mně nechutná jíst a že špatně trávím. Kroky, které se tady v nemocnici udělaly, vedly k tomu, že už jsem zcela normální a díky bohu za to," uvedl prezident.

Ve sněmovních volbách Zemana překvapil neúspěch Pirátů, byl extrémnější, než čekal. Piráti, kteří do voleb šli v koalici se Starosty a nezávislými (STAN), získali čtyři mandáty. Mají ale být součástí vznikající vlády společně s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Zeman také uvedl, že si prostudoval programy všech politických stran. Program ODS mu je sympatický, zkritizoval naopak priority Strany zelených. Novou vládu Zeman jmenuje na zámku v Lánech, nikoli na Pražském hradě. Hlava státu též uvedla, že si váží svého kancléře Vratislava Mynáře, že zdokumentoval, jak Zeman v nemocnici podepisuje svolání Sněmovny. Samozřejmě je podpis pravý, řekl prezident. Mynář video 21. října zveřejnil.

Předseda ODS Petr Fiala uvítal sdělení prezidenta, že je připraven ho jmenovat premiérem. V sobotu ho bude informovat o shodě formující se koalice, napsal ČTK.