Zeman se staví příznivě k výjimce, aby mohli Češi bojovat na Ukrajině

Prezident Miloš Zeman se staví podle svého mluvčího v principu příznivě k možnosti vydání výjimek pro Čechy, aby mohli bojovat na Ukrajině. Ve čtvrtek o tom bude mluvit s premiérem Petrem Fialou (ODS). Prezident si chce také vyžádat stanoviska ministerstev obrany, vnitra a zahraničí. Premiér Petr Fiala (ODS) novinářům řekl, že chce od prezidenta vyjasnit, nakolik bude ochoten povolovat účast občanů ČR v bojích na Ukrajině. Uvedl také, že úřady nemají informace o počtech lidí, kteří by do bojů na Ukrajině odejít chtěli. Zopakoval, že lidé se mohou zapojit do humanitární pomoci.

Ředitel think-tanku Evropské hodnoty Jakub Janda dnes odhadl, že na Ukrajinu by chtělo odjet několik set Čechů. Kvůli společnému postupu je vyzval k registraci. K zapojení do obrany Ukrajiny vyzval lidi ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Češi tak mohou legálně učinit pouze v případě udělení výjimky od prezidenta republiky. Politici také zvažují změnu zákona, která by službu v ukrajinské armádě umožnila. Některé země již službu v ukrajinské armádě svým občanům povolily.