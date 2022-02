Zeman varoval při jmenování Šimky před politizací Nejvyššího správního soudu

Prezident Miloš Zeman varoval při dnešním jmenování nového předsedy Nejvyššího správního soudu (NSS) Karla Šimky před politizací této instituce a expandováním mimo okruh její působnosti. Tato tendence podle něj kazí renomé soudní soustavy a vede k "poznámkám o soudcokracii, případně o třetí komoře Parlamentu". Zeman také zkritizoval NSS kvůli délce vyřizování kauz. Šimka k tomu později řekl, že v tomto ohledu nelze čekat zázraky.

"Já si myslím, že Nejvyšší správní soud funguje velmi dobře. To základní bude udržet dosavadní stav a pokračovat v tom, co 20 let děláme," podotkl Šimka. Pochválil jak nezávislost soudu, tak i kvalitu jeho rozhodování.