Zeman by vetoval zákon, který by umožnil manželství lidem stejného pohlaví

Prezident Miloš Zeman by vetoval zákon, který by umožnil uzavírat manželství lidem stejného pohlaví. Novinářům po jednání s maďarskou prezidentkou Katalinou Novákovou řekl, že nejen z jazykového hlediska slovo manželství implikuje svazek muže a ženy. Prezident by naopak podpořil ústavní novelu, která by definovala manželství jako svazek muže a ženy. Podle předsedkyně Sněmovny a spolupředkladatelky příslušné novely Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) není Zemanův postoj k uzákonění manželství i pro homosexuály příliš významný. Projednávání předlohy podle ní patrně přesáhne jeho mandát. Také premiér Petr Fiala (ODS) se domnívá, že projednávání zákona ve Sněmovně nebude krátké.

Registrovaným partnerům a jejich dětem dnes chybí jistoty, které mají manželské páry automaticky, vysvětlila spolupředkladatelka návrhu za Piráty Olga Richterová, proč návrh vznikl. Nejde pouze o majetkové aspekty a společné jmění manželů, ale i o nejistotu ve vztahu k dětem nebo nerovnost nároků na pracovní volno či vdovský a vdovecký důchod. Strany vesměs nechávají v obdobných záležitostech svým poslancům volné hlasování.