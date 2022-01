Zeman zkritizoval při jmenování soudců jejich neochotu zmrazit si platy

Prezident Miloš Zeman dnes při jmenování sedmi nových soudců zkritizoval neochotu stávajících soudců nechat si zmrazit platy. Zmínil výraz "nenažranost". Za ostudu české justice pak označil případ bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové (KDU-ČSL, TOP 09) a nákupu letounů CASA. Případ skončil téměř po deseti letech pravomocným osvobozením Parkanové.

"Protože vynikám až extrémní zdvořilostí, nebudu používat výrazu nenažranost a pouze se zamyslím nad tím, proč řadoví soudci, jejichž platy se pohybují ve výši sta tisíc korun, (…) protestují proti pouhému zmrazení svých platů a argumentují svou nezávislostí," prohlásil Zeman. Upozornil, že politici mají být rovněž nezávislí a proti zmrazení svých platů neprotestují.

Soudcem se může stát český občan, který je bezúhonný a dosáhl věku nejméně 30 let. Většině kandidátů je 30 až 32 let, nejstarší z kandidátek je 36. Podle návrhu nahradí soudce, kteří z funkcí v rámci přirozené obměny odejdou do konce roku.