Země EU se shodly na nouzovém omezení cen plynu v případě jejich výrazného růstu

Unijní státy dohodly pohyblivý strop na burzovní ceny plynu v Evropě. Kompromis na schůzce ministrů pro energetiku sedmadvacítky vyjednalo české předsednictví. Dohodu nakonec nepodpořilo pouze Maďarsko. Ke schválení návrhu stačila kvalifikovaná většina. České předsednictví se ale rozhodlo vyjednat podporu i části odpůrců včetně Německa. „Já jsem si dovolil takové malé evropské státnické gesto,“ prohlásil ministr průmyslu za hnutí STAN Jozef Síkela. Nouzový mechanismus by se aktivoval, pokud by burzovní ceny plynu po tři dny vystoupaly nad úroveň 180 eur za MWh. V takovém případě by se evropská cena za plyn odvíjela od průměru světových cen s maximální přirážkou ve výši 35 eur. To má současně zabránit odchodu obchodníků se zkapalněným plynem z Evropy. „Máme v ruce mechanismus, který může zabránit stejným cenovým výkyvům, jaké jsme viděli na konci léta,“ věří Síkela. Formální schválení unijní státy dokončí v nejbližších dnech.