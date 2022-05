Zemědělci na jižní Moravě letos chovají nejvíc skotu od roku 2010

Na jižní Moravě chovali letos zemědělci k 1. dubnu nejvíce skotu od roku 2010, a to téměř 67 a půl tisíce kusů. Proti loňsku je to nárůst o 1500 kusů. Naopak chovali nejméně prasat za posledních 15 let, chovy drůbeže kolísají, ale stavy jsou víceméně setrvalé, vyplývá z dat Českého statistického úřadu. U skotu klesaly stavy od 90. let až do roku 2011, kdy se počty dostaly na jižní Moravě pod 60.000 kusů. Trend se otočil právě po roce 2011, kdy začaly vznikat nové chovy a rozšiřovat se ty dosavadní. Zemědělci chovají jak krávy na mléko, tak skot na maso a jsou v tomto odvětví živočišné výroby úspěšní. U prasat je to naopak a dlouhodobě se chovy nevyplácejí kvůli nízkým výkupní cenám, které jsou ovlivněné cenami vepřového dovezeného ze zahraničí. Proto mnozí chovy dávno zavřeli a zavírají stále.