Zemědělci na sněmu Agrární komory v Brně tleskali vestoje kritice vlády

Potlesk vestoje sklidily dnes na sněmu Agrární komory v Brně projevy prezidenta komory Jana Doležala i viceprezidentů Martina Pýchy a Leoše Říhy. Oba byly velmi kritické vůči krokům současné vlády na podporu zemědělců a upozorňovaly na podle nich špatný stav českého zemědělství. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) ve svém projevu výtky zemědělců mírnil a na kritiku v debatě reagoval. Sněm se koná jako součást veletrhu Techagro na brněnském výstavišti.

Doležal varoval, že pokud se situace do konce dubna neposune, jsou zemědělci připraveni znovu protestovat. Viceprezident agrární komory Leoš Říha přednesl 13 bodů, jejichž splnění komora požaduje do konce dubna. Mezi požadavky je mimo jiné to, aby ministr zemědělství informoval, jak plánuje řešit současnou krizi v zemědělství, či našel způsob podpory provozních úvěrů pro zemědělce a svolal mimořádné jednání vlády pouze o krizové situaci v zemědělství.