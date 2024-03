Zemědělci: Pokud vláda nepřijme pět našich požadavků, budou protesty

Pokud vláda nepřijme pět požadavků zemědělců, budou protestovat v Praze. O případném kompromisním řešení, například kdyby jim vláda vyšla vstříc jen ohledně některých požadavků, by rozhodovaly protestní výbory zemědělců. Momentálně ale neexistuje vůle, že by bez slibu splnění jediného bodu mohly být protesty odloženy. Novinářům to dnes řekli předseda Zemědělského svazu Martin Pýcha a prezident Agrární komory Jana Doležala na ministerstvu zemědělství, kde mají jednat s ministrem Markem Výborným (KDU-ČSL).

Zemědělci žádají podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Dalším požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců v souvislosti s obchodní dohodou s Ukrajinou, a pátým je maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.