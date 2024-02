Zemědělci se chystají na další protest, tentokrát ve svých okresech a na hranicích

Zemědělci budou ve čtvrtek protestovat na hraničních přechodech i ve svých okresech. Jde o součást protestu, do kterého se zapojí farmáři z víc než deseti unijních zemí. V Česku se přidávají větší zemědělské organizace jako Agrární komora a Zemědělský svaz. Podle pořadatelů má být protest symbolický, neměla by to být blokáda zemědělskou technikou. Farmáři jsou nespokojení s unijní zemědělskou politikou i některými dopady tak zvané Zelené dohody. Vadí jim přebujelá byrokracie, zvyšující se náklady i bezcelní dovoz z Ukrajiny nebo Jižní Ameriky. Problémy nespokojených zemědělců má řešit pondělní mimořádná Rada ministrů zemědělství v Bruselu.