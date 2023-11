Zemědělci začali na Mělnicku sklízet křen selský, nahradí část dovozu

Zemědělci v Hostíně u Vojkovic na Mělnicku začali sklízet křen selský, který se na tamní pole vrátil po více než 30 letech. Zmírní tak závislost Česka na jeho dovozu ze zahraničí, hostínská produkce může aktuálně nahradit více než desetinu dovozu. Podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) se do ČR ročně doveze zhruba 1000 tun křenu, a to převážně z Maďarska a Rakouska. Mělnický křen má být podle zemědělců ostřejší než ten z ciziny, díky tamní půdě totiž obsahuje větší množství hořčičných olejů. Do obchodů zamíří křen z necelých 16 hektarů, další tři hektary má farma vyčleněné na experimenty s výškou sadby, sklony a podobně.