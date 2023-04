Zemědělcům vadí, že se v Česku hromadí ukrajinské obilí. Zákaz dovozu ale nepožadují

Dovoz ukrajinského obilí pokřivuje český trh, ale jeho zákaz podle českých zemědělců není řešením. Uvedla to Asociace soukromého zemědělství, která sdružuje drobné farmáře. Asociace reaguje na situaci, kterou budou zítra řešit ministři států Evropské unie. Ukrajinské obilí, které je určené pro země třetího světa, se totiž v posledních dnech hromadí ve státech východní Evropy. Slovensko, Maďarsko a Polsko proto dovoz ukrajinské pšenice zakázaly. Podle předsedy Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka by měla zasáhnout Evropská unie - konkrétně tak, že by zajistila, že obilí skutečně zamíří tam, kam bylo směřováno.