Zemědělská inspekce: V ČR se zatím neobjevila závadná pšenice z Ukrajiny

V Česku se zatím neobjevil problematický vzorek pšenice dovezené z Ukrajiny. ČTK to řekl mluvčí Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) Pavel Kopřiva. Na Slovensku kontrolní úřady zjistily v zásilce obilí zbytky pesticidů. Oznámil to tamní ministr zemědělství Samuel Vlčan. České ministerstvo zemědělství minulý týden uvedlo, že kontroly tranzitu zemědělských komodit přes ČR se zpřísní. Na dovoz levné pšenice z Ukrajiny si stěžují zemědělci hlavně v Polsku a dalších zemích. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR upozorňují na to, že čeští zemědělci mají kvůli dovozu ukrajinského obilí na evropský trh problém prodat část loňské úrody. Kopřiva uvedl, že inspekce žádný problematický vzorek obilovin nezachytila ani minulý rok. "Letos samozřejmě v kontrolách pokračujeme a vzorky odebíráme. Pokud by měl kdokoliv podezření, může nám poslat podnět a budeme se jím zabývat," doplnil. Úřady zatím neví, zda by koncentrace látek mohla ohrozit lidské zdraví.