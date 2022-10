Zemědělský svaz: Krizi je potřeba řešit i za cenu vysokých schodků

Maximální ceny energií by v ČR měly být na stejné úrovni jako v okolních zemích a pokud to bude nereálné, vláda by toho měla dosáhnout i za cenu vysokých schodků státního rozpočtu. Ve své úvodní řeči na dnešní konferenci Zemědělského svazu ČR to řekl jeho předseda Martin Pýcha, jenž je jediným kandidátem na nového předsedu. Varoval také před tím, že orientace EU na ekologické cíle může vést k potravinové krizi.

Pýcha upozornil na to, že zemědělci se museli v posledních letech vypořádat jak s krizí způsobenou pandemií koronaviru, tak s energetickou krizí. Příčiny energetické krize jsou podle něj v mnoha krocích spojených se Zelenou dohodou pro Evropu (Green Deal). Poznamenal, že ČR má dnes z hlediska parity kupní síly druhou nejvyšší cenu elektrické energie v Evropě. Vláda podle něj v řešení energetické krize reagovala pomalu a až poté, co na zastropování cen začaly tlačit podnikatelské svazy. Ocenil, že to vláda udělala a že usiluje i o celoevropské řešení.

Vláda podle Pýchy často zmiňuje, že nenechá nikoho padnout, ale už dnes některé energeticky náročné potravinářské a zemědělské podniky končí. Připomněl, že například ovocnáři nechají část jablek nesklizenou, protože se jim nevyplatí je skladovat. Zemědělci se podle Pýchy pouze snaží promítnout extrémně vysoké náklady do své produkce a dlouhodobě inflaci spíše brzdí. Uvedl, že od roku 1999 ceny zemědělských výrobců narostly 2,5 krát, zatímco inflace se zvýšila 6,6 krát.