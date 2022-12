Zemřel britský bohemista Robert Pynsent, který šířil povědomí o české literatuře

Zemřel britský bohemista a slavista, univerzitní pedagog a velký propagátor české literatury v anglojazyčném prostředí Robert B. Pynsent. Bylo mu 79 let. Na twitteru to ve středu napsala překladatelka Julia Sherwoodová. Čeští bohemisté v prvních reakcích na sociálních sítích Pynsenta ocenili jako jednoho z největších znalců české literatury, ale také jako nepřehlédnutelnou a originální osobnost.

"Zemřel jeden z největších odborníků na českou a slovenskou literaturu v anglojazyčném světě, enfant terrible, pravý anglický excentrik, tvrdý kritik veškeré hlouposti," napsala Sherwoodová, která se věnuje literárním překladům z češtiny a slovenštiny.

"Zemřel Robert Pynsent. Anglický bohemista a postava k nepřehlédnutí, a to nejen svou tělesnou konstitucí... a dandyovským šátkem k tomu... Nikdo neměl osvojenu českou literaturu tak jako on - znal ji od začátku do konce a ve všech jejích patrech," napsal v osobní vzpomínce na facebooku bohemista Jiří Trávníček. "Zajímal ho feminismus v českém středověku, miloval českou dekadenci, Zeyera a Čapka-Choda," uvedl na facebooku český bohemista a redaktor Jan Šulc.