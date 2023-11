Zemřel bývalý náčelník Horské služby Jeseníky Zerzáň, po srpnu 1968 ukrýval Čáslavskou

Ve věku 86 let zemřel bývalý náčelník Horské služby Jeseníky Zdeněk Zerzáň. V čele organizace zachraňující životy návštěvníků hor stál v letech 1967 až 1987. Po invazi armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 ukrýval před tajnou policií gymnastku Věru Čáslavskou. Byl také vynikajícím sportovcem, jako první a nejspíš jediný sjel v roce 1980 na lyžích nejvyšší horu Afriky Kilimandžáro, uvedla na facebooku Horská služba ČR. „V těle Zdeňka Zerzáně bilo srdce horala, dobrodruha a hlavně správného chlapa. Až do včerejška," napsali na sociální síti horští záchranáři. Věru Čáslavskou ukrýval na horské chatě Vřesová studánka asi čtrnáct dní. Gymnastka se poté přidala k reprezentaci a z Mexika přivezla tři olympijská zlata. Na začátku normalizace byl Zerzáň vyloučen z komunistické strany. Z postu náčelníka jesenické horské služby odešel v roce 1987 pod politicky motivovaným nátlakem. Po pádu komunismu Zerzáň provozoval leteckou firmu a školu létání. Angažoval se také v komunální politice, v letech 1994 až 1998 byl místostarostou Šumperka. Založil a deset let předsedal Sdružení cestovního ruchu Jeseníky.