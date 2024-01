Zemřel bývalý veslař Pecka, vicemistr světa a dvojnásobný olympijský medailista

Ve věku 69 let zemřel po dlouhé nemoci bývalý veslař Zdeněk Pecka, držitel dvou bronzových olympijských medailí a dlouholetý trenér úspěšného skifaře Václava Chalupy. ČTK dnes o jeho úmrtí informovala manželka Květa Jeriová-Pecková. S trojnásobnou olympijskou medailistkou v běhu na lyžích měl dvě dcery.

Rodák z Litoměřic byl v československé reprezentaci v letech 1974 až 1978 členem párové čtyřky, která na mistrovství světa vybojovala dvě stříbra a bronz a třetí skončila i na OH 1976 v Montrealu. Od roku 1979 pak Pecka jezdil na dvojskifu s Václavem Vochoskou, hned v první sezoně byli druzí na MS a po bronzu z OH 1980 v Moskvě obsadili třetí místo také na MS 1982. Po rozhodnutí Československého olympijského výboru nezúčastnit se OH v Los Angeles v roce 1984 ukončil Pecka závodnickou kariéru.