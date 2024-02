Zemřel československý veterán druhé světové války Ervín Hoida, bylo mu 105 let

Ve 105 letech zemřel Ervín Hoida - jeden z pěti posledních československých veteránů druhé světové války, kteří bojovali na západní frontě. O jeho úmrtí informovalo ministerstvo obrany. Ostravský rodák s židovskými kořeny opustil Československo krátce po nacistické okupaci a do bojů proti Němcům se zapojil už ve Francii, kde mezi prvními padesáti dobrovolníky vstoupil do rodící se československé jednotky. Po porážce francouzské armády oblékl britskou uniformu, později sloužil i u československé obrněné brigády v Británii, která od října obléhala severofrancouzský přístav Dunkerque. Na samém konci války se zařadil mezi 144 Čechoslováků, kteří s Američany vyrazili až k hranicím osvobozované ČSR. V roce 1945 se vrátil do Československa, jako západní voják ale těžko hledal místo a už po několika měsících se i s manželkou a malým synem vrátil do Británie. Do intenzivnějšího kontaktu s původní vlastí se dostal až dlouho po roce 1989. Do hodnosti majora ho povýšil prezident Václav Havel. Loni mu ministryně při příležitosti 30. výročí vzniku Armády ČR udělila Kříž obrany státu.