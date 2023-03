Zemřel historik Karel Kaplan, odborník na komunistické Československo

Ve věku 94 let zemřel historik Karel Kaplan. Byl autorem mnoha vědeckých publikací, především k československým dějinám v letech 1945 až 1968. V roce 2008 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. O úmrtí nestora historiografie československých soudobých dějin informoval na webu Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (AV ČR), kde Kaplan řadu let působil.

V období pražského jara se Kaplan angažoval ve prospěch proreformní politiky a zasedl do takzvané Pillerovy komise, která měla znovu přezkoumat politické procesy z 50. let. Z komunistické strany byl Kaplan následně vyloučen a v roce 1976 odcestoval do západního Německa, kam se mu podařilo odvézt kopie po léta získávaných archivních materiálů. V exilových letech tyto materiály zpracoval v publikacích, jimiž zprostředkoval cenný vhled do represivních mocenských struktur komunistického státu, uvádí web Paměti národa.

V exilu Kaplan působil až do roku 1989. Po založení Ústavu pro soudobé dějiny se na základě nabídky historika Viléma Prečana stal jedním z jeho prvních výzkumných pracovníků. V ústavu působil 13 let a od roku 2016 byl jeho emeritním pracovníkem.