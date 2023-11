Zemřel hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly, rod vlastní mimo jiné boskovický zámek. Město o úmrtí čtyřiadevadesátiletého šlechtice informovalo na facebooku. Hugo byl posledním žijícím členem rodu, který se na boskovickém zámku narodil. Na boskovickém panství strávil 20 let, znovu se vrátil v 90. letech.

Otec Huga hrabě Alfons Karel (1891-1973) odolal během druhé světové války nátlaku nacistických úřadů, odmítl německou národnost a v roce 1939 podepsal známé prohlášení české šlechty. Za tyto postoje mu byla na jeho majetek uvalena nucená správa. Přestože se na konci války zapojil do odboje, po roce 1948 čekala rod konfiskace boskovického majetku.

Hugo prožil dětství v přísně katolické výchově, do konce roku 1944 navštěvoval gymnázium v Brně, později v Boskovicích. V dubnu 1948 se spolu s rodiči a sestrou Terezií pokusil o odchod do ciziny, který se však nezdařil. Proto byl vyloučen ze všech škol v Československu. Po celou dobu komunistického režimu pracoval například jako skladník, garážmistr či v kanceláři. Jeho tři sourozenci emigrovali a žili v Německu, Francii, ale i v Jižní Americe. V roce 1990 vstoupil do služeb ministerstva zahraničí, byl vicekonzulem na velvyslanectví v Paříži, od 1995 do 2007 byl radou velvyslanectví Suverénního řádu Maltézských rytířů v ČR. Hlavně se ale staral o boskovické panství - kromě zámku bylo rodu postupně vráceno i na 5000 hektarů půdy, celkem asi 90 procent bývalého majetku.