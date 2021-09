Zemřel osvoboditel Plzně veterán Earl Ingram

Plzeň drží smutek. V USA v pondělí zemřel v 99 letech americký veterán Earl Ingram, který v květnu 1945 s jednotkami generála George Pattona osvobozoval město. Ingram od poloviny 90. let patřil k pravidelným návštěvníkům městských Slavností svobody, na které jezdil až do vysokého věku. Poslední dva roky ale jeho návštěvy přerušila pandemie koronaviru. Ingramovo úmrtí oznámili na sociálních sítích jeho příbuzní.

Památku v Plzni jednoho z nejznámějších veteránů město uctí vyvěšením americké a české vlajky a černého praporu. V mázhauzu radnice na náměstí Republiky bude od středy 29. září umístěna kondolenční kniha a primátor Martin Baxa (ODS) položí květiny k Památníku Díky, Ameriko!

Narodil se 2. září 1922, byl velitelem 2. čety roty L 38. pěšího pluku druhé pěší divize Armády USA. Odvedený byl roku 1940. V srpnu 1944 přistál ve Skotsku, odkud se přesunul vlakem do Southamptonu v Anglii. Následovala noční plavba přes kanál La Manche a vylodění na pláži Omaha, odkud postupoval Evropou až do Plzně. Během války dosáhl hodnosti nadporučík. Několik měsíců po válkce zahájil kariéru profesionálního vojáka a v aktivní službě byl přes 34 let. Žil v Severní Karolíně.