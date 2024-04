Zemřel poslanec SPD a bývalý kandidát na prezidenta Jaroslav Bašta, bylo mu 75 let

Ve věku 75 let zemřel poslanec hnutí SPD Jaroslav Bašta. Informaci potvrdila mluvčí Svobody a přímé demokracie Barbora Šťastná. Bašta byl vážně nemocný, kvůli zdravotním problémům chyběl víc než rok ve Sněmovně. Podle informací médií z konce loňského května byl v nemocnici ve vážném stavu, zhruba od poloviny května se ze schůzí Sněmovny omlouval ze zdravotních důvodů. Poslanci uctí v úterý v úvodu schůze Baštovu památku minutou ticha, sdělila ČTK předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). V dolní komoře také vznikne pietní místo.

Jaroslav Bašta se zapojil za minulého režimu do disidentského hnutí, patřil k prvním signatářům Charty 77. Za disidentskou činnost byl dva a půl roku ve vězení. Po revoluci se začal vystudovaný archeolog angažovat ve veřejných funkcích. Působil mimo jiné ve vedení tajných služeb, v lustrační komisi a posléze se zapojil do politického života. 25 let byl členem ČSSD a ve vládě Miloše Zemana měl mezi lety 1998 až 2000 funkci ministra bez portfeje. "Jaroslava Bašty jsem si vždy velmi vážil jako naprosto čestného člověka. Je mi moc líto, že už není mezi námi," uvedl na svém facebooku bývalý prezident Miloš Zeman. Bašta byl také velvyslancem v Rusku a na Ukrajině. V roce 2021 vstoupil do hnutí SPD. Jaroslav Bašta také kandidoval v roce 2023 neúspěšně na českého prezidenta. "Byl nezapomenutelným prvkem naší politické scény, byl svůj, byl originální, držel si svůj tón, držel si svá témata. Myslím, že byl teď velmi nespravedlivě atakován o tom, že v posledních dnech nedochází do Poslanecké sněmovny, to si myslím nezasloužil," řekl exprezident Václav Klaus.