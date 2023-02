Zemřel předlistopadový premiér a vysoký funkcionář KSČ Lubomír Štrougal, bylo mu 98 let

Zemřel komunistický předlistopadový vlády a ministr vnitra komunistického Československa Lubomír Štrougal, bylo mu 98 let. ČTK to potvrdil zdroj blízký rodině. Štrougal byl jedním ze symbolů normalizace, přes 30 let byl členem vedení vládnoucí komunistické strany a téměř po celou dobu normalizace, skoro 19 let, předsedou federální vlády. Po pádu komunistického režimu v prosinci 1989 se Štrougal, který nepatřil k nejtvrdšímu jádru komunistů, stáhl z politiky a odešel do důchodu. V posledních letech čelil trestnímu stíhání za podíl na zabití a zranění lidí na československých hranicích v době komunistické totality. Stíhání bylo zastaveno, protože podle znaleckých posudků nebyl schopen chápat smysl trestního řízení.